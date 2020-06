Laut Umfrage verhaltene Besuchsbereitschaft für Großevents

Für Wolfgang Übl von der Cayenne Marketingagentur bedeutet dies, dass sich die Branche „verstärkt auf vollständige Hybrid-Events einstellen“ müsse, also die Integration von digitalen Angeboten wie Livestreaming oder Social-Media-Walls. So könne man auch die entsprechenden Zielgruppen direkt erreichen. „Diese neue Form eines emotionalen Live-Erlebnisses wird auch in Zukunft - selbst nach Ende der Coronakrise - aufgrund der aktuellen Erfahrungen verstärkt nachgefragt werden“, ließ er am Dienstag mitteilen.