Grenze zu Italien ab 16. Juni offen: Reise ans Mittelmeer bald wieder möglich

Innsbruck, Bozen, Bibione, Wien, Kaltern – Bis zu 64 Quadratmeter Platz pro Sonnenschirm, bei jedem Gästewechsel desinfizierte Liegen, höchste Hygienestandards in der Gastronomie. Und das alles am, laut eigenen Angaben, „breitesten Strand Italiens“. So wirbt der Adria-Badeort Bibione, der knapp 30 Kilometer nördlich von Venedig in der Provinz Veneto liegt, um Gäste. Bald können dort auch Touristen aus Österreich hinreisen.