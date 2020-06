Klimaerwärmung: Die importierte Riesenzecke

Sie sind größer als üblich, lauern im Gras und wittern Menschen – die Rede ist nicht von Raubtieren. Jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Doch auch von der so genannten Hyalomma geht Gefahr aus. Diese Zeckenart lebte bisher in warmen Regionen Afrikas und Asiens. In letzter Zeit scheint sich der Blutsauger, der das Krim-Kongo-Fieber übertragen kann, aber auch in Österreich anzusiedeln.