Kunst benötigt in der Krise einen Chor der Solidarität

Wien – Es ist hinlänglich bekannt, dass viele Kulturschaffende dieses Landes ohne ökonomisches Netz arbeiten. Die politischen Versäumnisse der vergangenen Woche nach dem Lockdown lösten in der Kulturszene berechtigt Wut und Enttäuschung aus. Dies alles ist bekannt – naturgemäß auch der Opernsängerin Angelika Kirchschlager und dem Kabarettisten Alfred Dorfer. Die Mitinitiatoren von „Wir und Kultur“ wollen nicht als Bittsteller auftreten, sondern im Sinne André Malraux’ ihren Beitrag dazu leisten, „Kunst und Kultur wieder verstärkt in der Mitte der Gesellschaft zu verankern“. Zu diesem Zwecke kam am Dienstag eine illustre Schar Prominenter zusammen, die sich für die Kultur und Kunst in Szene setzte. Es waren allesamt eben keine Kulturschaffenden, die im Haus der Industrie, unter dem großen Porträtgemälde von Kaiser Franz Joseph, in den „Chor der Solidarität“ einstimmten. Die Zeit sei gekommen, um das „Ende des neuen Bidermeiers“ auszurufen, sagte Birgit Reitbauer, Gastronomin des Haubenlokals „Steirereck“.