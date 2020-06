Basistunnel-Chef informiert Landtag, Dornauer fordert Grundeinkommen

Mit der geplanten Fertigstellung des Brennerbasistunnels im Jahr 2028 dürfte es wohl nichts werden. Zuletzt gingen selbst die Verwantwortlichen der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE davon aus, dass es zu Verzögerungen kommen werde. Der Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen und Verkehr im Tiroler Landtag, ÖVP-Klubchef Jakob Wolf, hat deshalb den österreichischen BBT-Vorstand Martin Gradnitzer am 17. Juni in den Ausschuss eingeladen. Wolf erwartet sich dabei konkrete Informationen über den Stand der Bauarbeiten. Die Tunnelgesellschaft will im Sommer einen überarbeiteten Zeitplan und Kostenschätzung vorlegen.