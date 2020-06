NEOS für temporären Baggersee im Westen von Innsbruck

Konkret schwebt ihnen dafür Baufeld zwei des Entwicklungsgebiets Harterhofareal/Hötting-West vor. Die Baufirma, die diese Flächen erworben habe und bereits entwickle, könnte Aushubarbeiten, „die ohnehin getätigt werden müssen“, möglichst rasch vorziehen und auch die Begrünung der Randflächen übernehmen, regt GR Julia Seidl an. Da der Grundwasserspiegel in diesem Bereich hoch sei, „würde sich die Baggergrube füllen und so ein Badeteich entstehen“.