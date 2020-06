Nach Mure auf Leckgalerie: Gurgler Straße bleibt Problem

Sölden – Eigentlich wollte man am morgigen Donnerstag die Straße zwischen Zwieselstein und Untergurgl wieder behelfsmäßig öffnen. Doch über das Wochenende zeichnete sich ab, dass der Hang über der beschädigten Leckgalerie, die am 28. Mai von einer Mure getroffenen worden war, weitere Bewegungen aufweist. Heute findet dazu ein Lokalaugenschein mit der Landesgeologie statt. „Dann wird auch im Laufe des Nachmittags entschieden, ob die Straße am Feiertag aufgehen kann“, wollte Landesgeologe Thomas Figl den Beratungen der Experten gestern nicht vorgreifen.

Seit zwei Wochen arbeitet die Straßenmeisterei Haiming intensiv an der statischen Absicherung der Leckgalerie. Immer wieder kam es in dieser Zeit zu Bewegungen. Auf der gegenüberliegenden Talseite beim Crosspoint an der Timmelsjochstraße nimmt ein externer Geologe den Hang unter Beobachtung. „Wenn Nebel oder Wolken aufziehen und er keine Sicht hat, müssen wir natürlich die Arbeiten unterbrechen“, erklärt Straßenmeister Michael Strigl. Und das kam in den vergangenen Tagen immer wieder vor. Problematisch war in diesem Zusammenhang das Wetter: Der dauernde Eintrag von Regenwasser machte den Hang instabiler.