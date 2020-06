Startschuss für Umbau des Landesmuseums um 36 Mio. Euro

Innsbruck – Großaufgebot gestern im Ferdinandeum: LH Günther Platter samt der für Kultur bzw. Hochbau zuständigen Landesräte Beate Palfrader und Johannes Tratter sowie Barbara Psenner und Franz Pegger von Seiten des Vereins Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Elisabeth Gürtler als Aufsichtsratsvorsitzende der Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft und Michael Zechmann in Vertretung des erkrankten Museumsdirektors Peter Assmann, sind gestern gemeinsam angetreten, um zu verkünden, dass die Tiroler Landesregierung formell den Beschluss zum Umbau des Ferdinandeums gefasst hat. 36 Millionen Euro stellt das Land dem Museumsverein als Eigner der Immobilie und somit Bauherrn für den längst überfälligen Umbau dieses Tiroler „Heiligtums der Musen“ (LR Tratter) in ein zeitgemäßes Museum zur Verfügung.

Der ehrgeizige Zeitplan sieht die Fertigstellung des musealen Umbaus 2023 vor, dem Jahr, in dem das Landesmuseum seinen 200. Geburtstag feiert. Wenn es erst im Dezember so weit sei, sei das auch nicht tragisch, meint Franz Pegger. Wichtig sei, dass durch den Umbau das Ferdinandeum nach internationalen Standards für die Zukunft fit gemacht werde. Wobei es um viel mehr als nur um die Behebung von Mängeln, etwa in Sachen Barrierefreiheit gehe, sagt Barbara Psenner. Zentral sei die dringend notwendige Klärung der räumlichen Strukturen, etwa die Angleichung der unterschiedlichen Ebenen in den einzelnen Stockwerken. Aber auch der Kassen- und Shopbereich sowie die Zufahrt für Kunsttransporte sollen grundlegend neu gedacht werden.