Jesuitenmorde nach 31 Jahren vor Gericht

Madrid, San Salvador, Innsbruck – Eine Gedenktafel erinnert an der Uni Innsbruck noch an die beiden Jesuiten Ignacio Ellacuria und Segundo Montes. Die beiden wurden im November 1989 am UCA-Campus zusammen mit vier weiteren Jesuiten, der Köchin und deren Tochter ermordet – hingerichtet von einer Spezialeinheit der Armee mit Maschinengewehren.

Der Befreiungstheologe und Rektor der Zentralamerikanischen Universität UCA in San Salvador, Ellacuria, sowie der Soziologe und Direktor des Menschenrechtsinstituts, Montes, hatten Anfang der 1960er-Jahre in Innsbruck Theologie studiert und wurden hier von Bischof Paulus Rusch zu Priestern geweiht.

Am 16. November 1989 hatte die Todesschwadron der Streitkräfte im Morgengrauen das Gelände der Universität gestürmt, an der die fünf spanischen Befreiungstheologen und ein einheimischer Ordensmann unterrichteten. Ellacuria war der Wortführer. „Er hatte großen medialen Einfluss und hielt sich mit seiner Kritik an den Menschenrechtsverletzungen des Militärregimes nicht zurück“, erinnert sich der 73-jährige Theologe und Nebenkläger Juan José Tamayo, der heute als Gastprofessor an der UCA unterrichtet.