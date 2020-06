Waldrapp schaute auf Besuch in Kolsass vorbei

Kolsass – Für Hannes Meister aus Kolsass und seine Kinder Gabriel und Josefina war es ein besonderes Erlebnis: Am Sonntagnachmittag haben sie in den Kolsasser Feldern zwischen Bundesstraße und Inn einen Waldrapp gesichtet. Der Vogel – an pechschwarzem Gefieder, Schopf und gebogenem rotem Schnabel sofort zu erkennen – „saß auf einem Misthaufen und rastete“, erzählt Meister lachend. Vorsichtig näherte er sich über einen Feldweg an, um den seltenen Gast fotografisch festzuhalten, ehe dieser sich aufschwang und Richtung Unterland davonflog.