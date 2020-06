Coronavirus-Fälle an Kindergarten und NMS in Lilienfeld

Infolge eines positiven Covid-19-Tests sind am Montag 17 Kinder und vier Betreuerinnen aus einem Kindergarten in der Lilienfelder Katastralgemeinde Marktl unter Quarantäne gestellt worden. Der Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bestätigte am Dienstag einen diesbezüglichen Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN).