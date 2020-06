Raab bilanziert nach drei Jahren Integrationsgesetz positiv

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht das Integrationsgesetz als Erfolgsgeschichte. In den vergangenen drei Jahren hätten rund 31.000 Flüchtlinge an einem verpflichtenden Wertekurs teilgenommen, fast die Hälfte davon Frauen. Bei den Vorgängerkursen war der Anteil noch deutlich geringer. Rund 14.400 geflüchtete Frauen seien in einem Wertekurs, etwa 19.700 in einem Deutschkurs gewesen.