Österreich wird europäischen „Plastics Pact“ unterzeichnen

Österreich wird den im März dieses Jahres ins Leben gerufenen „European Plastics Pact“ (Europäischer Plastik Pakt) unterzeichnen. Das kündigte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag an. Das Problem Plastikmüll gelte es zu lösen, sagte Gewessler und rief dafür zu einem „gemeinsamen Weg mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft“ auf.

Nicht unterschrieben hat etwa Greenpeace, die Umwelt-NGO ist stattdessen Mitglied der „#BreakFreeFromPlastic“-Bewegung, die in einer Stellungnahme zwar die „positive Geste“ des Paktes begrüßte, aber auf die vollkommene Freiwilligkeit der Initiative hinwies und somit keine „starke gesetzliche Regulierungsmaßnahmen“ ersetzen könne. Greenpeace-Konsumexpertin Lisa Panhuber sah in dem Pakt ebenfalls eine Geste in die richtige Richtung, es brauche aber auch Gesetze, etwa in Österreich eines für ein Pfandsystem mit verbindlicher Mehrwegquote für Getränkeverpackungen im Handel.