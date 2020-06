Drei Tonnen Kokain in Ananas-Fruchtmark in Polen gefunden

Polnische Grenzschützer haben in der Hafenstadt Gdingen (Gdynia) mehr als drei Tonnen reines Kokain beschlagnahmt. Die Schmuggelware sei in 144 Fässern mit gefrorenem Ananas-Fruchtmark versteckt gewesen, sagte ein Sprecher am Dienstag. Laut Innenministerium hat das Kokain einen Wert von 334 Millionen Zloty (etwa 75 Mio. Euro) - es hätte für gut eine Million handelsübliche Einzelportionen gereicht.