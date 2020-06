Niederlande suchen Hanfbauern für Pilotprojekt

Die Niederlande machen einen weiteren Schritt in Richtung der Legalisierung von Haschisch und Marihuana: Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Dienstag mitteilte, können Hanf-Züchter im Juli einen Antrag bei der Regierung stellen, um einige der berühmten „Coffee Shops“ im Land legal mit den pflanzlichen Rauschmitteln zu versorgen.

Im Rahmen des Pilotprojekts wird der Hanfanbau in zehn Gemeinden legalisiert. Produzenten, die an dem Projekt teilnehmen wollen, könnten sich vom 1. bis 28. Juli bewerben, berichtete das Ministerium. Die Kandidaten müssen demnach in der Lage sein, mindestens 6.500 Kilogramm getrocknetes Hanf sowie zehn verschiedene Sorten Marihuana oder Haschisch zu produzieren. Überwacht werden soll die Herstellung sowie der Vertrieb an die „Coffee Shops“ von den Gemeinden, in denen die Produzenten angesiedelt sind.