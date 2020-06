Drei Jahre Haft für Ex-Bundesheeroffizier wegen Spionage

Der Anfang März gestartete Prozess gegen einen Ex-Offizier des Österreichischen Bundesheeres wegen des Vorwurfs der Spionage ist am Dienstagabend am Landesgericht Salzburg zu Ende gegangen. Der zuletzt teilgeständige 71-jährige Salzburger wurde zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil der Geschworenen ist nicht rechtskräftig.

Der Beschuldigte nahm das Urteil an. Der Staatsanwalt gab weder zu dem Urteil noch zu der anschließenden Enthaftung des Angeklagten eine Erklärung ab. Nach Prozessende erfolgte eine Haftprüfungsverhandlung. Der Salzburger wurde aus der bestehenden Untersuchungshaft enthaftet, weil das Gericht keine Haftgründe mehr gegeben sah, teilte Gerichtssprecher Peter Egger mit. Der Pensionist wurde auf freien Fuß gesetzt. „Er ist frei, das ist das Wichtigste“, zeigte sich sein Verteidiger Michael Hofer im APA-Gespräch erfreut. Sein Mandant habe in dem Prozess ein Teilgeständnis abgelegt.

Der Pensionist saß seit 30. November 2018 in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Nach einem russischen Verdächtigen, einem Führungsoffizier, mit dem der Salzburger offenbar in Kontakt gestanden ist, wird noch gefahndet.