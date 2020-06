FC Bayern hofft auf Double, Eintracht auf Cup-Überraschung

Der FC Bayern steht am Mittwoch (20.30 Uhr/live ServusTV) vor dem nächsten Schritt zum neuerlichen Gewinn des deutschen Fußball-Doubles. Der Titelverteidiger empfängt im Semifinale des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt und will dabei seine Erfolgsserie fortsetzen.

Trainer Hansi Flick zeigte sich optimistisch: „Ich habe das Gefühl, die Mannschaft weiß auf den Punkt, was Sache ist. Sie ist in jedem Spiel zu 100 Prozent da. Das freut mich.“

Der deutsche Rekordmeister hat alle bisherigen fünf Geisterspiele in der Bundesliga gewonnen und dabei 17:4 Tore erzielt. Zu den Erfolgen zählte auch ein 5:2 gegen Frankfurt. „Wir wollen das Spiel klar gewinnen und ins Finale einziehen. Das ist unser Ziel“, kündigte Flick an.

Der 55-Jährige dürfte erneut mit der Formation beginnen, die am Samstag in Leverkusen 4:2 siegte. Er habe beim Training nicht das Gefühl gehabt, dass „einer besonders müde“ sei. Daher wird wohl David Alaba wieder in der Innenverteidigung zu sehen sein.