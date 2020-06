Henrik Kristoffersen am Knöchel verletzt

Ski-Star Henrik Kristoffersen hat sich am Knöchel verletzt. Der 25-Jährige ist am Montag beim Turntraining im norwegischen Jessheim bei einer Übung schlecht aufgekommen und hat sich dabei den Knöchel verdreht. Das berichteten skandinavische Medien, in denen der Athlet und sein Vater Lars zu Wort kamen. Eine MRT-Untersuchung soll demnach bis Mittwoch Aufschluss über den Verletzungsgrad bringen.