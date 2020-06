Entlastungspaket: Hilfe für die neue Kultur-Normalität

Innsbruck –Ein bisschen entspannt habe sich die Situation der Kultur inzwischen schon, sagt Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) bei der gestrigen Präsentation des Fahrplans für den (Kultur-)Sommer in Tirol – regionaler wird das Programm werden, mit neuen Formaten, aber der Kalender ist gut gefüllt, so lässt sich dieser kulturelle Sommer zusammenfassen.

Davon betroffen ist u. a. der Theaterbetrieb, der mit 500.000 Euro für die technische Abwicklung, den Probenbetrieb aber auch die Entwicklung neuer Produktionen wieder in Fahrt kommen soll. Ab Juli können die Sonderförderungen beantragt werden. Auf ähnliche Weise will Palfrader auch dem regionalen Filmbusiness, konkret den Programmkinos, unter die Arme greifen.

Mit der Unterstützung von Institutionen erhofft sich Palfrader eine baldige Rückkehr zur „neuen Normalität“. Was den Kultursommer betrifft, gilt: Was bis jetzt nicht abgesagt wurde, findet statt – zumeist in abgespeckter Form. Dennoch: Musik Kultur St. Johann, Stamser Obertöne, Sommertheater Kitzbühel, „Klangspuren“, „Outreach“ oder New Orleans Festival werden stattfinden, um nur einige zu nennen. Der neuen Normalität angepasst, bedeutet etwa für das New Orleans Festival: Statt des Landhausplatzes werden mehrere, kleine Stationen in Innsbruck bespielt – mit mobiler Bühn­e.