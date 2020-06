Raabs „Helga räumt auf“: Showdown hoch zu Traktor

Eine Buchveröffentlichung mitten im verlangsamten Corona-Modus bedeutet für die meisten Autoren eine mittlere Katastrophe: zu wenig mediale Aufmerksamkeit, (Vor-)Lesungen bestenfalls im kleinsten Rahmen. Der erfolgsverwöhnte Raab hat es da etwas besser. An ihm kommt keiner vorbei, seit er vor über zehn Jahren mit den Willibald-Adrian-Metzger-Krimis die Untiefen heimischer Unterhaltungsliteratur in Wallung brachte. 2017 wurde der Ex-Lehrer (u. a. für Mathematik – Respekt!) standesgemäß mit dem 1. Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet.

Nun also verspürt eine gewisse Helga das Bedürfnis, Ordnung zu schaffen. Raab heftet sich an ihre Fersen und hält dabei schreiberisch millimetergenau Kurs. Einfach wie die Zubereitung einer Eierspeise sind auch die Bausteine seiner trashigen Romane. Diese gleichen mehr einer Milieubeschreibung (tiefster provinzieller Mief), denn einer Annäherung an die hohe Schule kriminalistischer Kleinarbeit. Was soll’s, am Ende befriedigen Speise und Buch viele (nicht allzu anspruchsvolle) Geschmäcker.