Corona-Hilfen für Kulturszene auf den Weg gebracht

Der Kulturausschuss hat am Mittwoch mit den Stimmen aller Fraktionen die Errichtung eines Fonds zur Überbrückungsfinanzierung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler auf den Weg gebracht. Die Maßnahme könne somit nächste Woche im Plenum des Nationalrates beschlossen werden, kündigte ÖVP-Kultursprecherin Maria Großbauer in einer Aussendung an. Kritik kommt von der SPÖ.