„Innsbruck statt Mailand“ bei BTV-Hauptversammlung

Innsbruck –Der vor über einem Jahr von der UniCredit Bank Austria losgetretene Konflikt mit der wechselseitig beteiligten 3-Banken-Gruppe mit Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV), Oberbank und Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) geht in aller Vehemenz weiter – trotz der Appelle etwa des obersten Anlegervertreters Wilhelm Rasinger zur Vernunft. Dieser hatte den millionenteuren Banken-Konflikt scharf kritisiert und zu einer Scheidung, also Ausstieg der Bank Austria, mit Anstand aufgerufen.

BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher forderte die UniCredit bei der gestrigen, virtuell abgehaltenen 102. Hauptversammlung vergeblich auf, nach einer Serie allesamt verlorener Prozesse die eingebrachte Anfrage-Lawine zurückzuziehen. Stattdessen solle eine „vernünftige Lösung“ im Konflikt gesucht werden. An den Vorstand der Bank Austria – vor allem an den Generaldirektor Robert Zadrazil – gerichtet, appellierte der BTV-Chef: „Wir haben in diesen Zeiten alle miteinander Besseres zu tun, als unsere Zeit in Gerichtssälen zu verbringen. Sie können diesen Streit mit einem einzigen Telefonat beenden – heute, hier und jetzt.“

Geschlagene neun Stunden dauerte die virtuelle, via Internet-LIvestream übertragene BTV-Hauptversammlung wegen der Lawine an Anfragen und Anträgen der UniCredit.

Im Sinne der Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter sei aber eines, nämlich die Unabhängigkeit der BTV, die 2019 ein neues Rekordjahr erzielt habe, nicht verhandelbar, so Burtscher. „Diese Unabhängigkeit werden wir um jeden Preis verteidigen, damit die Entscheidungen auch in Zukunft in Innsbruck und nicht in Mailand fallen.“ Für Burtscher versucht die UniCredit, aus „Verzweiflung“ über die Marktanteils-Gewinne der 3-Banken und gleichzeitige Einbußen der Bank Austria, die Mehrheit an der BTV und ihren Schwesterbanken zu erlangen.