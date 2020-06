Innsbruck – Beim Wort Gehirnhautentzündung denkt man sofort an Zecken, vor allem im Sommer. Zu Recht. Denn neben Herpes-Viren sind die von Zecken übertragenen FSME-Viren die bekanntesten viralen Auslöser einer Hirnhaut- bzw. einer Gehirnentzündung, wie Bettina Pfausler, Oberärztin an der Universitätsklinik für Neurologie in Innsbruck, bestätigt.