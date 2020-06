Ein Sommer der Bildung: Mehr Förderprogramme in Innsbruck

So wird für Volks- und Mittelschüler sowie Kinder im letzten Kindergartenjahr von 10. August bis 4. September „Deutsch im Sommer“ angeboten. Die Deutschförderprogramme werden in Kooperation mit dem Jugendrotkreuz durchgeführt und von Stadt Innsbruck und Land Tirol finanziert. Die Kosten für die Eltern belaufen sich auf 40 Euro für zwei Wochen. Die Anmeldung erfolgt über die jeweilige Schule bzw. den Kindergarten.

Gemeinsam mit dem Land Tirol ist geplant, die Erweiterung der Öffnungszeiten der Lernhilfe im Sommer zu fördern. Einrichtungen wie das Jugendrotkreuz, die Stiftung Marienheim, die Sprachinsel, die Caritas oder Dowas können bis zum Sommer um entsprechende Subventionen ansuchen. Kindern und Jugendlichen sollen damit Räume geboten werden, an denen sie in Ruhe lernen und Versäumtes aufholen können. Das Outdoor-Programm „Stadt und Natur“ wird in den Sommermonaten in Kooperation mit den „Naturfreunden“ durchgeführt.