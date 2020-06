Viele Unternehmer in Österreich sind für Klimavolksbegehren

Wien –Die Forderungen des Klimavolksbegehren werden von über 200 Unternehmen unterstützt. Gemeinsam fordern sie die Bundesregierung in einem gestern bei einer Pressekonferenz präsentierten offenen Brief auf, Investitionen in zukunftsfähige Arbeitsplätze, regionale Produktion und für eine Energie- und Mobilitätswende zu tätigen, um die Wirtschaft nachhaltig zu verändern. „Wie sich zeigte, machen Krisen baldige Maßnahmen nötig. Jeder ungenutzte Tag macht spätere Maßnahmen umso teurer“, sagte Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, mit Verweis auf die Corona-Krise.