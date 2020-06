Förderung für Kunstprojekte und Live-Musik in Schwaz

Schwaz –Die Silberstadt Schwaz nennt sich auch gern Kulturstadt. Diesem Image wird sie auch gerecht, wenn es um die Förderung von Live-Musik geht. Die „Nacht der Musik“, in der diverse Musiker in den Bars der Stadt musizieren, fällt daher auch heuer nicht aus. Sie wurde nur verschoben und zwar auf den 19. 9.

Und statt der bisherigen Förderung für das Engagement von Live-Musik (kein DJ) von 100 Euro brutto, zahlt der Tourismusverband Silberregion Karwendel heuer 300 Euro an Lokale, die Musiker engagieren. Zudem erhalten Gastrobetriebe in der gesamten Silberregion, die bis November Kunstprojekten eine Plattform bieten, eine weitere Förderung von 300 Euro beim TVB. TVB-GF Elisabeth Frontull: „Die Gutscheine dafür schicken wir demnächst an die Gastrobetriebe aus.“ (ad)