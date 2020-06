2,4 Millionen für Erweiterung des Kitzbüheler Museums

Das trifft auch auf die Erweiterung des Museums Kitzbühel zu. Nach der Übersiedlung der Bezirkshauptmannschaft in das Marienheim ist das Haus Hinterstadt 35 für das Museum Kitzbühel angekauft worden. Es liegt direkt neben dem Bestand und hat der Einrichtung nun einige Neuheiten ermöglicht. Probleme unter anderem mit dem Dachstuhl des alten Gebäudes haben die Bauarbeiten aber enorm erschwert.

„Nun haben wir das Schwierigste hinter uns und ich bin zuversichtlich, dass wir im Dezember die Arbeiten abgeschlossen haben“, sagt Museumsdirektor Wido Sieberer bei einer Besichtigung der Baustelle. Man habe bereits die Hälfte der heuer geplanten Arbeiten erledigt. Nach dem Umbau soll das Museum in einem neuen und zeitgemäßen Glanz erstrahlen. Das sollen die Besucher bereits am Eingang bemerken. Hier ist eine Art Lounge geplant, mit Sitzmöglichkeiten, einem kleinen Shop, einem Durchgang zu einer Terrasse und der Kassa. „Dieser Bereich soll öffentlich ohne Eintritt zugänglich sein. Wir haben hier viele Überlegungen gemacht und ich bin sehr gespannt, wie es dann wird“, sagt Sieberer.

Bisher hatte das Museum Kitzbühel eine Fläche von 700 Quadratmeter, dank des zusätzlichen Hauses sind es weitere 350 Quadratmeter Ausstellungsfläche mehr. Dass die Fläche trotz eines ganzen weiteren Gebäudes nicht noch größer geworden ist, liegt daran, dass in dem neuen Teil auch ein Stiegenhaus und vor allem ein Personenlift Platz finden. Somit ist das Museum nun auch nahezu vollständig barrierefrei erschlossen.

„Gedacht ist, dass im Altbestand die fixe Museumsausstellung zu sehen ist und in den neuen Bereichen dann die Sonderausstellung. Nicht nur die Ausstellungen machen das Museum zu einem Stück Zeitgeschichte, auch das Haus selbst. „Es hat eine erzählende Funktion“, schildert der für den Umbau zuständige Architekt und Planer Michael Egger. So sind im ganzen Gebäude immer wieder Bereiche geschaffen, wo man einen Blick in die alten Strukturen des Gebäudes werfen kann.