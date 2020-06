Linzer „Klassik am Dom“ mit neuen Terminen für 2021

Die für heuer abgesagte Konzertreihe „Klassik am Dom“ hat für entfallende Konzerte Ersatztermine für 2021 gefunden. Elina Garanca wird am 8. Juli 2021 auf dem Platz vor dem Linzer Mariendom auftreten, David Garrett am 23. und 24. Juli. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.