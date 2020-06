Regierung verspricht weitere Hilfspakete für Freizeitbetriebe

Wien –Anfang kommender Woche trifft sich die Bundesregierung zu einer zweitägigen Arbeitsklausur – die TT berichtete –, um weitere Hilfspakete für die von der Pandemie besonders betroffenen Branchen zu beschließen. Vertreter aus Gas­tronomie und Hotellerie deponierten gestern im Bundeskanzleramt, welche Maßnahmen es nach den Betriebssperren noch braucht. In den nächsten Tagen werden außerdem Gespräche mit Vertretern der Reisebranche (Reisebüros und Reiseveranstalter), Event-Veranstaltern und Kulturschaffenden geführt, so die Ankündigung.

Details der in Aussicht gestellten Hilfen gibt es nächste Woche. Bereits jetzt stehe allerdings fest, dass der Fixkostenzuschuss für Betriebe ausgebaut und verlängert wird. Weiters plant die türkis-grüne Regierung zur Stärkung der Liquidität in den Unternehmen ein Kreditmoratorium sowie die Möglichkeit eines Verlustrücktrags für das Jahr 2020. So soll den betroffenen Unternehmen der Druck bei Kredit- und Steuerzahlungen genommen werden. Damit bleibe mehr Geld in den Unternehmen und der Handlungsspielraum in den kommenden Monaten werde größer.