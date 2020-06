Innsbruck –Der Plan wäre ein anderer gewesen. So wie bereits in den vergangenen Jahren hatte LH und Finanzreferent Günther Platter (VP) dem Landtag im Dezember des Vorjahres ein Nulldefizit präsentiert. So zumindest ist es in den Voranschlägen für das Doppelbudget 2020/21 vorgesehen. Dann kamen Corona, der Lockdown und die wirtschaftliche Krise. Und die auch vom Land versprochenen Millionenhilfen.