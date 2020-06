Prachensky: Malerei, die in den Genen liegt

Was die Ausstellung der Galerie Maier eindrucksvoll vorführt, die als Dritten im Bund noch Markus Prachensky, den Sohn von Wilhelm Nikolaus, mit an Bord geholt hat. Um in seiner Art Landschaftliches malerisch zu reflektieren, einen radikalen Wandel des Sehens vorzuführen. Die Reduktion des Realen zu abstrakten Farb- und Formkürzeln, um auf dies­e Weise in großem Gestus eine mit Stimmungen, Atmosphären und Emotionen aufgeladene Essenz der Wirklichkeit parallel zu dieser zu erfinden.