Es heißt wieder Kamera ab auf dem Traumschiff

Unter den Passagieren, die mittlerweile über die Corona-Gefahren informiert worden waren, herrschte bewundernswerte Disziplin: „Wir hatten Nähmaschinen an Bord, und es wurde gefragt, wer damit umgehen kann. Da unter Kreuzfahrt-Passagieren üblicherweise viele ältere Damen sind, war dies kein Problem, und so kam mit Tischdecken und Servietten als Grundmaterial eine rege Maskenproduktion ins Laufen“, berichtet die Erfolgsschauspielerin. 1200 Menschen seien an Bord gewesen und alle haben die Überfahrt gesund überstanden: „Es gab nicht einmal einen einzigen Fall von Schnupfen.“

Am Traumschiff geht es jetzt folgendermaßen weiter: „Das Schiff liegt in Barcelona vor Anker. Wir wohnen im Hotel und gehen täglich für die Filmerei an Bord, so als wenn wir in ein Studio fahren würden“, sagt die Aktrice. Damit sei garantiert, dass alle noch fehlenden Szenen nachgeholt werden und es für die Ausstrahlung keinerlei Verzögerungen gebe. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt die Folge Kapstadt auf die Bildschirme, am Neujahrstag geht es auf die Seychellen.