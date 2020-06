Corona-Krise: Virus hinterlässt Spuren auf der Seele

Innsbruck –Am 18. März hatte sich das Bundesland Tirol in die Selbstisolation begeben. Besuche bei Freunden und Verwandten waren ab da deshalb nicht mehr möglich, weil der eigene Wohnsitz nur aus triftigen Gründen verlassen werden durfte. Schulen und Universitäten waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen.

Kathrin Sevecke (Direktorin Kinder- und Jugendpsychiatrie): „Das Leben junger Menschen hat sich während der Corona-Krise in kurzer Zeit stark verändert.“ © MedUni Ibk

„Ein längerer Ausschluss aus diesen Lern- und Erfahrungsräumen schädigt Kinder und Jugendliche in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung und hinterlässt Spuren, die schon jetzt sichtbar sind und sich auch für längere Zeit nach der Aufhebung der Restriktionen zeigen werden“, weiß Kathrin Sevecke, Direktorin der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Universität Innsbruck und Leiterin der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Landeskrankenhaus Hall. Denn der Kontakt mit Freundinnen und Freunden, der soziale Austausch mit Gleichaltrigen und der regelmäßige Schulbesuch seien wichtige Elemente des kindlichen Alltags und der psychischen wie psychosozialen Gesundheit von jungen Menschen.

Subjektive Bedrohungserleben der Kinder

„Ihr Leben hat sich in kurzer Zeit stark verändert, weil die Alltagsstruktur weggefallen ist – einerseits für die Kinder und Jugendlichen selbst, andererseits für den Rest der Familie“, erklärt Sevecke. Im familiären Umfeld sei folglich vieles durcheinandergeraten. „Das Belastende war dabei weniger die reale Bedrohung durch das Virus, sondern das subjektive Bedrohungserleben der Kinder. Oft sind es sekundäre Folgen wie beispielsweise wirtschaftliche Probleme der Eltern, die Kinder bedrohen und besorgen. Ob und wie sehr Kinder eine Situation als belastend erleben, hängt stark davon ab, wie Bezugspersonen auf die Krise reagieren. Auf jeden Fall haben diese Sekundärfolgen die Kinder und Jugendlichen ganz schön in Anspruch genommen.“

Grundsätzlich seien Kinder und Jugendliche abhängiger von ihrem psychischen Umfeld als Erwachsene. „Kinder und Jugendliche haben mehr Sorgen, wenn auch die Erwachsenen Sorgen haben, etwa wegen psychischer Erkrankungen, Jobverlust, Kurzarbeit oder finanzieller Schwierigkeiten“, erklärt die Expertin. Wenn dann auch noch die schulischen Strukturen wegbrechen, werde das von Kindern und Jugendlichen als sehr bedrohlich erlebt. Und wie wirkt sich diese Extremsituation dann auf die jungen Menschen aus? „Worauf wir immer schauen, das sind Ängste, Schlafstörungen, Zwangshandlungen, Antriebslosigkeit, Depressionen, also internalisierende Symptome. Je nach psychischem Charakter kann die Problemverarbeitung auch nach außen gerichtet sein und sich in vermehrtem Drogenkonsum, ungezügeltem Internetgebrauch oder dem Nicht-Einhalten von Regeln äußern“, sagt Sevecke.

In einer aktuellen Studie zu den psychosozialen Auswirkungen der Krise werden derzeit die Auswirkungen auf Kinder in den Hotspots von Nord- und Südtirol in Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen untersucht. Dabei werden Eltern zum Verhalten und zur Symptomatik ihrer Kinder und zusätzlich Kinder ab dem achten Lebensjahr selbst befragt. Dabei sollen gemeinsam mit Gemeindevertretern, Kindergartenpädagogen und Lehrerpersonen in einer „Task Force“ offene Fragen für Eltern bezüglich ihrer Kinder erarbeitet werden, damit noch unbekannte Reaktionen der Kinder erfasst werden können. Das Resultat soll ein Screening-Instrument zur Früherkennung von Belastungen sein. Außerdem werden Alarmzeichen definiert, die bei derartigen Krisensituationen zum Einsatz kommen. Laut Kathrin Sevecke, die diese Studie leitet, stehe man hier aber noch am Anfang.