Suchtmittelkriminalität weiter angestiegen

Im Bundesländervergleich zeigt der „Lagebericht zur Suchtmittelkriminalität 2019“ des Bundeskriminalamts (BK) große Unterschiede auf: Zwar wurden die meisten Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (SMG) mit über 13.000 wie gewohnt in Wien gemeldet, hier lag der Anstieg aber bei „nur“ drei Prozent. Um über 20 Prozent gingen die Anzeigen in der Steiermark die Höhe - und stiegen im Vorjahr von 4.140 auf exakt 5.000 im Jahr 2019 an. „Wir hatten große Probleme in Grazer Parks, hier wurde daher groß kontrolliert“, erläuterte Bundeskriminalamtsdirektor Gerhard Lang bei der Präsentation des Lageberichts 2019 gegenüber Medienvertretern. In Graz wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Anzeigen und Sicherstellungen von Drogen bei der Überwachung zweier Parks - Volksgarten und Metahofpark im Rahmen von Schutzzonen verzeichnet, nachdem dort immer größere Probleme mit Dealern offenbar wurden. Ganz gegen den Trend lief es in Oberösterreich, wo keine Zunahme der Anzeigen gegenüber 2018 festgestellt werden konnte.