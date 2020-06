Wetten, das war’s? Frank Elstner macht Schluss mit Fernsehen

Berlin –So ganz kann man es noch nicht glauben. Frank Elstner zieht sich endgültig aus der Fernsehwelt zurück. Für immer. „Wetten, das war’s“ heißt seine Talkshow, in Anspielung auf seine Samstagabendshow „Wetten, dass“, die Generationen geprägt hat.

Im Alter von 78 Jahren wagte er sich noch auf neues Terrain. Auf Netflix sind ab morgen die letzten Folgen seiner Vier-Augen-Gespräche mit seinen „Wunschgästen“ zu sehen. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, bekannt als Moderatoren-Duo Joko und Klaas, stehen dabei ebenso auf seiner Gästeliste wie Charlotte Roche, Daniel Brühl und Lena Meyer-Landrut.

Die Song-Contest-Siegerin hatte Elstner im Jahr 2011 schon einmal interviewt. Ihr pampiger und etwas arroganter Auftritt kam damals international nicht so gut an. Jetzt begegnet sich das ungleiche Duo neun Jahre später wieder.

Newcomer-Preis für Lebenswerk

Für seine Interviewreihe wurde ihm im Vorjahr, bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards, der Preis als „Best Newcomer“ verliehen. Die Sensation dabei: „Er ist der erste Mensch weltweit, der einen Newcomer-Preis nach dem Preis fürs Lebenswerk gewonnen hat“, sagte Kai Pflaume als Laudator bei der Preisverleihung.

Dass Frank Elstner in Wahrheit gar nicht Frank mit Vornamen heißt, wissen nur wenige. In den 1960er- und 1970er-Jahren prägte Elstner als junger Moderator Radio Luxemburg. Doch die Nachwuchsstimme wurde gebeten, statt seines richtigen Vornamens Tim einen anderen zu wählen. Denn es gab damals bereits einen Sprecher namens Tom: „Tim und Tom, das wäre mir vorgekommen wie Fix und Foxi“, erklärte er vor einigen Jahren in einem Rückblick. Tim wählte also den Namen seines Bruders: Frank und machte damit große Karriere.

Am Beginn seiner Laufbahn war seine markante und angenehme Stimme sein wichtigstes Kapital. Der junge Sprecher lieh nicht nur dem weltberühmten Bambi von Disney seine Stimme, auch „Der kleine Lord“ (1956) und ein Schüler in Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ (1964) wurden von ihm vertont.

Zum Auftakt Wärmflasche platzen lassen

Am 14. Februar 1981 strahlten der ORF, das ZDF und das Schweizer Fernsehen die erste Ausgabe der Unterhaltungsshow „Wetten, dass ..?“ aus. Einer der Höhepunkte der ersten Sendung war die Wette des Kandidaten Hans Oßner, der mit dem Mund eine Wärmflasche aufblies und sie zum Platzen brachte.

Frank Elstner erzählte später, dass er sich das Konzept der Familiensendung in einer schlaflosen Nacht in nur zwei Stunden ausgedacht hatte. Neben skurrilen Wetten umfasste der Samstagabendfüller auch Musikeinlagen und lockere Gespräche mit prominenten Gästen. Elstner selbst übernahm die Moderation und erreichte in seiner Ära bis 1987 die höchsten Quoten der Geschichte. 23,42 Millionen Menschen saßen am 9. Februar 1985 vor den Fernsehgeräten daheim. Diese Quote erzielte nicht einmal mehr Thomas Gottschalk. Mit 43 Minuten überzog Frank Elstner bereits bei der Premierensendung, die Überlänge wurde mehr als 30 Jahre lang zum Charakteristikum der Sendung.

Der beliebte Showmaster wurde mit einem Defekt am rechten Auge geboren, einer so genannten Mikrophthalmie, bei der der Augapfel fehlgebildet ist. Er trägt ein Ersatzauge aus Spezialglas, das er auf Partys als Gag auch manchmal herausnimmt.

„Dann zittere ich halt“

Im Vorjahr machte er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich, fünf Jahre nach seiner Diagnose. „Ich selbst fühle mich nicht sehr stark angekratzt. Ich versuche, die Sache so leicht wie möglich zu nehmen und nicht in Selbstmitleid zu versinken“, sagte er in einem Interview. Die Krankheit ist aber nicht der Grund für seinen Abschied vom Bildschirm, betont er stets. „Dann zittere ich halt“, meinte er kürzlich.