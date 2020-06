EU will Krim-Sanktionen um weiteres Jahr verlängern

Die Europäische Union will die Sanktionen gegen die von Russland einverleibte Schwarzmeerhalbinsel Krim um ein weiteres Jahr verlängern. Wie Diplomaten in Brüssel berichteten, wurde dazu am Mittwoch das entsprechende schriftliche Verfahren eingeleitet. Inzwischen meldete der russische Inlandsgeheimdienst FSB die Vereitelung eines Terroranschlags auf der Krim.