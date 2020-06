Platter warnt Grüne vor „Spielchen“ wegen „Luder“-Sager

Die Causa rund um den „Widerwärtiges Luder“-Sager von Tirols ÖVP-LHStv. Josef Geisler hat landeskoalitionäre Nachbeben zur Folge. Die Grünen erhöhten seit Dienstag per Landesvorstandsbeschluss den Druck auf die Volkspartei, was ihnen wiederum den geballten Unmut von LH Günther Platter (ÖVP) einbrachte. Dieser warnte seinen kleinen Koalitionspartner vor „politischen Spielchen“.

Seitdem befindet sich die Koalition, die in dieser Form seit 2013 regiert, auf hoher See mit unruhigem Wellengang. Öffentlich äußern wollte sich bis Mittwochnachmittag vorerst kein Koalitionär, dem Vernehmen nach standen aber einige Krisengespräche im Landhaus auf der politischen Tagesordnung.

Platter hatte Mittwochfrüh einen „eindringlichen Appell“ an die Grünen gerichtet, in der derzeitigen Ausnahmesituation „keine politischen Spielchen auf dem Rücken der Bevölkerung zu spielen“. Damit konterte der Landeschef scharf auf mehrere Vorstandsbeschlüsse der Öko-Partei.

Besonders pikant: Darin hatten die Grünen einen Koalitionsausschuss für die kommende Woche verlangt und sich mehreren WWF-Forderungen angeschlossen, die den Schwarzen auch so gar nicht passen. So wurde etwa ein Stopp der „überzogenen Wasserkraft-Ausbaupläne“, der effektive Schutz der letzten noch intakten Fließstrecken, ein Beschwerderecht des Landesumweltanwaltes vor den Höchstgerichten sowie ein Ende der politischen Weisungen zulasten der Natur gefordert. Neben der weiteren Aufarbeitung der Geisler-Affäre.

Mitteilungen, die Platter so nicht stehen lassen wollte. „Wir befinden uns in einer der herausforderndsten Situationen seit dem Zweiten Weltkrieg. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir diese Krise rasch hinter uns lassen und die Wirtschaftssituation und Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen. Dafür braucht es Stabilität und Erfahrung in der Tiroler Landesregierung“, erklärte der Landeshauptmann und fügte hinzu: „Weder die Tiroler Bevölkerung noch ich hätten in dieser Krise Verständnis für Neuwahlen.“