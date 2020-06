Burgtheater und europäische Bühnen zeigen Corona-Projekt

Neun europäische Theater wollen ein Bild Europas während der Coronapandemie zeigen. An dem Projekt „Stories from Europe: Crisis and Reflection“ beteiligen sich neben dem Wiener Burgtheater und dem Berliner Ensemble Bühnen aus Schweden, Dänemark, Ungarn, England, Italien und Spanien, die in dem internationalen Netzwerk mitos21 verbunden sind, teilte das Thalia Theater am Mittwoch mit.