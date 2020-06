Warnung vor betrügerischen Corona-Warn-Apps

Viele Länder entwickeln derzeit Corona-Warn-Apps bzw. sind sie - so wie in Österreich - bereits in Gebrauch. Anomali zufolge tauchten betrügerische Corona-Warn-Apps in Armenien, Brasilien, Indien, Kolumbien, Indonesien, dem Iran, Italien, Kirgistan, Russland und Singapur auf - in manchen Fällen eine täuschend echte Kopie der jeweiligen Regierungs-App.