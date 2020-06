Politik braucht Wissenschaft, muss aber selbst entscheiden

Stärker in die Pflicht nimmt die Politik der Friedensaktivist Karl-Heinz Hinrichs. Von Artensterben bis Klimawandel, für ihn haben die Politiker „in den letzten Jahrzehnten alle Warnungen der seriösen, staatlich finanzierten Wissenschafter ignoriert“. Entsprechend müssten Politiker „in Zukunft öffentlich begründen, warum sie den Gutachten und Forderungen der staatlich finanzierten seriösen Wissenschafter nicht folgen. Das wäre ganz, ganz wichtig, um in Zukunft mehr Sachlichkeit in die ganze Debatte zu bringen.“

Die Profil-Journalistin Eva Linsinger sieht das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik in Österreich „schon lange vor Corona in einer gefährlichen bis bizarren Schieflage“. Es gebe viele Studien und Expertisen von Wissenschaftern und wissenschaftlichen Instituten, „die mit Steuergeld bezahlt werden, aber dennoch in irgendwelchen Schubladen verschwinden.“ Die Öffentlichkeit habe aber gerade in Coronazeiten ein Recht darauf zu wissen, auf welcher Grund- und Faktenlage diverse Maßnahmen getroffen werden. „Wissenschaftliche Expertise gilt zu oft als Herrschaftswissen. Es wird einfach nicht veröffentlicht, und das passt in einen Staat wie Österreich, in dem es ein Amtsgeheimnis gibt, in dem es einfach so etwas wie Geheimwissen gibt. Und jetzt, gerade in Coronazeiten, wäre die allerbeste und die allerhöchste Zeit, endlich damit aufzuhören“, gab Linsinger zu Protokoll.