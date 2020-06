Sehnsüchtig erwartet - Italiens Fußball startet wieder

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer soll etwas Normalität in ein Land bringen, das von Covid-19 schwer getroffen wurde. Auch zahlreiche Akteure aus der Serie A erkrankten. Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini dachte an den Tod, so schlecht fühlte er sich. Bei Juventus waren einige der besten Spieler wie Paulo Dybala positiv. Milan-Ikone Paolo Maldini steckte sich mit dem Virus an und kritisierte gleichzeitig, dass mitten in der Pandemie weiter Fußball gespielt wurde.