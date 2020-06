Mehr als 108.000 Anträge für Wiener Taxigutscheine

Für die Wiener Taxigutscheine für Personen über 65 Jahre sind bereits 108.500 Anträge eingelangt. Das hat Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag betont - nachdem die NEOS zuvor die Aktion als „Flop“ bezeichnet hatten. Die Gutscheine in der Höhe von insgesamt rund 5,5 Mio. Euro seien per Post zugestellt worden.