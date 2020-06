Corona-Tests in Kindergarten und NMS Lilienfeld negativ

17 Kindergartenkinder und vier Betreuerinnen sowie 18 Mittelschüler und sieben Lehrer, die sich seit Montag in Lilienfeld in Quarantäne befinden, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag auf APA-Anfrage mit.