Autorin Claudia Wisiol: „Der Augenblick ist so wichtig“

Von Eva-Maria Fankhauser

Tux – Egal wo Claudia Wisiol hingeht, etwas zum Schreiben hat sie immer dabei. Denn plötzlich kann einer dieser Augenblicke kommen, der sie inspiriert. „Da überkommt einen dann dieses Wow-Gefühl. Nur für den Bruchteil einer Sekunde. Ein Glücksgefühl, das über körperliche Grenzen hinausgeht“, sagt die Autorin. Ihre Gedichte leben von solchen Momenten. Sie will sie festhalten, sie teilen.

Wisiol hat schon in jungen Jahren viel geschrieben. In der Pubertät wurde es dann zu einem Ventil für die gebürtige Osttirolerin. Mit einem Schlag wurde ihr damals bewusst: „Der Tod ist unausweichlich.“ Nur wenige Jahre zuvor verlor sie ihren Großvater. Ein einschneidendes Erlebnis für das Mädchen aus dem Defereggental. „Ich saß an einem wilden Bach, der Schwarzach. Dort floss alles an mir vorbei und ich merkte, was das Leben ist. Dass alles weitergeht – Schmerz wie Leid“, sagt Wisiol und fügt hinzu: „Da begann ich so richtig viel zu schreiben.“ Ihr Blick wird sanft. Ihre Stimme immer ruhiger. „Ich bin mir meiner Endlichkeit bewusst. Daher ist der Augenblick so wichtig.“

Die Osttirolerin studierte in Zams Deutsch und Biologie auf Lehramt. Danach landete sie an der NMS in Tux und blieb. Mittlerweile ist sie verheiratet und hat zwei Söhne. Auch wenn sich viel in ihrem Leben getan und verändert hat, eines ist immer geblieben: die Freude am Schreiben.

Vor vier Jahren brachte Wisiol ihren Lyrik-Band „Ewigkeit im Augenblick“ heraus. Als letztes Jahr der Anruf der Verlegerin kam, war sie sehr überrascht. Noch ein Buch? „Im Nachhinein war es wohl genau der richtige Zeitpunkt“, meint Wisiol. Denn auch wenn das Buch nun während der Corona-Krise erschienen ist, hat es sie dazu gebracht, über ihren Schatten zu springen.

„Am Rand stehen, in den Abgrund starren. Erschrocken über die Ahnung, was passieren könnte. Und doch springen. Die Augen über der Angst geschlossen“, lautet eines ihrer Gedichte im neuen Buch „Wenigstens den Himmel retten“. Und Mut hat sie. Durch die Krise wurden alle Lesungen verschoben. „Also habe ich meine Hemmschwelle überwunden und mich getraut, ein Video für die sozialen Medien zu machen“, sagt Wisiol. Neuland für sie. Sie hatte Angst, dass es schiefgeht. „Ich war beeindruckt, wie gut das ankam, in dieser Zeit“, sagt sie.

Das Buch beinhaltet eine bunte Mischung aus Gedichten über ihre Heimat, Selbstfindung, Familie und besondere Augenblicke. „Ich schreibe extrem viel, die Auswahl der Texte war nicht einfach“, lacht sie. Ehrlich, menschlich und mit ergreifender Tiefsinnigkeit zeigt die Autorin, was es heißt, jeden Moment zu leben.

Wie das geht, das hat Wisiol selbst erst nach langer Findungsphase verstanden. Unter anderem das Frausein war ein intensives Thema. „Ich habe als Kind nie verstanden, warum die ganze Macht bei den Buben lag“, sagt sie. Sie habe viel Kraft aufgewendet, um „gleichwertig“ zu sein. Bis sie erkannte, dass „das Menschsein wichtiger ist – und das erlebe ich eben als Frau“.

Aus ihr ist eine optimistische und lebensfrohe Frau geworden. Eine Frau, die offen für Neues ist. So hat sie ihr Hobby, die Fotografie, mit ihren Texten verbunden und Ausstellungen organisiert. Zudem hat sie zwei CDs mit ihrem Osttiroler Schulfreund und Musiker Norbert Feldner aufgenommen. „Es war nur so eine Idee, einen Text von mir mit einer Melodie von ihm zu verknüpfen“, sagt sie. Die Auftritte als „Phonmiraus“ bereiten ihr Freude: „Es ist schön, zu sehen, wie meine Texte mit Musik die Leute berühren.“