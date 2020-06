Emotionale Debatte um verschärfte Leinenpflicht

Mit diesem Weg habe man gute Erfahrungen gemacht, bestätigt die Aldranser Gemeinderätin Birgit Eder, selbst Hundebesitzerin. Sie appelliert eindringlich an ihre Kollegen in den Gemeinderäten, „so weitreichende und radikale Maßnahmen wie eine Leinen- und Maulkorbpflicht, die de facto das gesamte Gemeindegebiet betrifft, zu überdenken“ – weil man damit „vielen Hunden und ihren verantwortungsvollen Haltern“ Einschränkungen auferlege, die nicht gerechtfertigt seien. Eder stellt in Frage, ob es „maßvoll“ sei, „aufgrund einer Minderheit von verantwortungslos handelnden Menschen die mehrheitlich verantwortungsvoll handelnden pauschal an die Kandare zu nehmen“. Niemand käme auf die Idee, den Alkoholkonsum gänzlich zu verbieten, weil regelmäßig einige wenige „jede Hemmschwelle verlieren“, argumentiert sie.