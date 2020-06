Kitzbühel sichert sich Flächen für Gewerbegebiet

Lob gab es hingegen von der Wirtschaft, in Person von GR Ludwig Schlechter (ÖVP): „Es war an der Zeit, hier ein Zeichen zu setzen.“ Von Seiten der SPÖ meldete sich nur GR Margit Luxner zu Wort, sie wohnt selbst in Gundhabing. Sie wünscht sich ein sanftes Gewerbe in dem Gebiet, das möglichst wenig Lärm erzeugt. Sie könnte sich auch vorstellen, dass nun auch weitere Flächen für Wohnraum in dem Bereich geschaffen werden könnten. Die Abstimmung fiel mit 14 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen der UK- und FPÖ-Mandatare klar aus.