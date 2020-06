Pflach baut Ärztehaus, Geschäft und Dorfplatz

Pflach – Pflach hat ein funktionierendes Vereins- und Dorfleben. Pflach hat ein Kulturhaus für gediegene Veranstaltungen. Was Pflach nicht hat, ist ein Veranstaltungsplatz, auf dem sich vom Weihnachtsmarkt bis zum Konzert der Musikkapelle eine große Menschenmenge versammeln könnte. Nach jahrelangem Vorlauf, Gemeinderatsbeschlüssen, Architektenwettbewerb mit Sieger Egon Hosp, für die Gemeinde zu hohen Projektkosten und darauf folgenden Einsparungsmaßnahmen hat der Bau des Dorfplatzes nun doch begonnen.

Bürgermeister Helmut Schönherr freut sich ungemein, dass spätestens im September mit der Fertigstellung des überdachten und gepflasterten Dorf- und Veranstaltungsplatzes zu rechnen ist. Drei Seiten würden offen bleiben, nur der „Norden“ erhalte eine schützende Wand. In der Mitte sei ein großes Sonnensegel vorgesehen. Der äußere Bereich werde einen verdichteten Farbkies bekommen.

Parallel dazu läuft ein zweites Projekt der Gemeinde Pflach mit ähnlichem Fertigstellungshorizont. Nahe dem Lech an der Hauptstraße wird gerade ein kleiner Lebensmittelmarkt errichtet. Bauherr ist die Kommune selbst, als künftiger Mieter wird MPreis in Erscheinung treten. Damit wird die 1600-Einwohner-Gemeinde über einen eigenen Nahversorger verfügen – das lässt sie sich auch einiges kosten. Rund 700.000 Euro werden in das Projekt gesteckt, davon 300.000 Euro fremdfinanziert. Förderungen gibt es hier keine. Schönherr ist trotzdem nicht bange: „Nach zehn Jahren Miete haben wir die Ausgaben für den Kredit weitgehend wieder herinnen.“ Auch das Grundstück wurde von der Gemeinde extra erworben, um den Pflacherinnen und Pflachern künftig einen Einkauf im eigenen Ort zu ermöglichen.