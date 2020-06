Leihmutterschaft boomt: Schlechter Start für Babys ohne Abholerlaubnis

Ukraine – Sie haben ihr neugeborenes Kind noch nie gesehen, im Arm gehalten oder abgebusselt – und wussten auch lange nicht, wann es endlich so weit ist. Ein Albtraum für Paare, die sich ihren Kinderwunsch von ukrainischen Leihmüttern erfüllen ließen. Durch das Coronavirus wurde er zur Realität.

Wegen der Pandemie waren die Grenzen geschlossen. Erst diese Woche durften die Ersten mit einer Sondergenehmigung ihren Nachwuchs in Empfang nehmen. Ein Moment, auf den sie zum Teil Wochen gewartet hatten.

Ein Video eines kommerziellen Dienstleisters für Leihmutterschaft sorgte bereits im Mai für Aufregung. Darin zu sehen: Ein Saal voll schreiender Kinder in einem Kiewer Hotel, ein Bett reiht sich an das andere. Das Unternehmen wollte damit offensichtlich beruhigen und zeigen, dass man sich um die Kinder kümmert. Gleichzeitig aber auch Druck ausüben.

Aktuell warten immer noch Dutzende Neugeborene darauf, von ihren ausländischen Eltern abgeholt zu werden. 119 Familien hätten aktuell um eine Einreisegenehmigung ersucht, um ihre 125 Kinder abzuholen, sagte gestern die parlamentarische Menschenrechtsbeauftragte Ljudmila Denissowa. „Bereits 88 Familien haben derartige Sondergenehmigungen erhalten. 31 befinden sich schon in der Ukraine.“

Im Video aus dem Kiewer Hotel, in dem zum Zeitpunkt der Aufzeichnung im Mai 46 Kinder untergebracht waren, ist die Rede von Eltern aus den USA, Italien, Spanien, Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland, Bulgarien, Rumänien, Mexiko, Portugal – aber auch aus Österreich.

Seit Mitte März durften Ausländer ohne Aufenthaltstitel nicht mehr in die Ukraine einreisen. Internationale Flugverbindungen waren unterbrochen und sollen erst wieder am 16. Juni aufgenommen werden.

Die Vorfälle lösten aber auch eine generelle Debatte über ein Verbot der Leihmutterschaft aus. Es ist ein umstrittenes Geschäft, das in vielen Ländern der Welt eingeschränkt oder verboten ist – auch in Österreich. Die Ukraine hat sich aufgrund liberaler Gesetze zu einem Zentrum für künstliche Befruchtung in Europa entwickelt.