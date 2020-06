USA verlegen 600 Soldaten für Übung nach Deutschland

Die USA verlegen für die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Militärübung „Defender Europe 20“ nun doch wieder 600 Soldaten nach Deutschland. Diese sollten am 10. Juli eintreffen und auf dem Truppenübungsplatz Bergen/Munster in Niedersachsen drei Wochen trainieren, teilte das Verteidigungsministerium mit. Sie werden von 400 US-Soldaten unterstützt, die in Deutschland stationiert sind.