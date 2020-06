Neuer Kindergarten in Schwendau ist eine schwere Geburt

Dass es mehr Platz für die Kinder brauche, darüber ist man sich einig. Aber wo, wie viel und vor allem zu welchem Preis ist strittig. Das rund 2400 m² große, als Park ausgewiesene Areal bei den „Drei Linden“ gehört einem guten Dutzend bäuerlicher Grundbesitzer gemeinsam. Diese würden es für den stolzen Preis von 290 €/m² an die Gemeinde verkaufen. Hinzu kämen weitere 700 m² von einem einzelnen Bauern, der dafür eine gleich große Tauschfläche in Form von Bauland in Neu-Burgstall von der Kommune haben möchte. Das Bauland kostet 200 €/m². Der Mann möchte zudem die restlichen 90 €/m² auf den Freilandpreis ausbezahlt bekommen. Für GR Josef Fankhauser (Bürgermeisterliste) ist diese Preispolitik nicht vertretbar.

Dass die Gemeinde Freilandgrund um einen höheren Preis kauft, als sie im Rahmen der Vertragsraumordnung Bauland verkauft, dürfe nicht sein. Laut BM Hauser liege der übliche Freilandpreis zwischen 60 und 75 €/m². Er warf auch ein, dass das Denkmalamt sich kritisch zu den Plänen geäußert habe. Sein Gegenvorschlag: der Ausbau des so genannten Reiterhauses in der Augasse, in dem sich die Kinderkrippe befindet. Für die 860 m² davorliegende Fläche (Sonderwidmung „Schwimmbad“) hat die Gemeinde bereits ein Kaufangebot – um 300 €/m². Laut Hausers Berechnungen wäre die Realisierung eines viergruppigen Kindergartens in der Augasse 700.000 € günstiger als bei den „Drei Linden“. Sonst sei es auch kein Thema gewesen, hektarweise Grund zu kaufen, warf die Opposition Hauser vor. Auch der begrenzte Platz beim Reiterhaus wurde kritisiert. Mit 8:4 Stimmen (und einer Enthaltung) beschloss der Gemeinderat einen Vortrag für den Grundstückskauf bei den „Drei Linden“ zu erstellen – mit aufschiebender Wirkung wegen rechtlicher Prüfungen.